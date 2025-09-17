В Орле прошла церемония прощания с погибшими при взрыве росгвардейцами

В Орле состоялась церемония прощания с сотрудниками Росгвардии, погибшими в результате взрыва на железной дороге. Об этом сообщает корреспондент «Ъ».

На мероприятии выступили губернатор Орловской области Андрей Клычков, начальник регионального управления Росгвардии Сергей Ольшанский и заместитель командующего Центральным округом войск национальной гвардии Вячеслав Пытков. На церемонии был почетный караул, оркестр сыграл гимн.

В память о погибших прошла минута молчания, в их честь возложили цветы. Погибшие при взрыве — Дмитрий Баранов, Денис Оксов и Дмитрий Астахов. Их женам и матерям вручили посмертные ордена мужества.

«На прощание пришло очень много людей»,— отметил господин Клычков. Он выразил соболезнования семьям погибших. Правоохранительные структуры прилагают все усилия, чтобы найти причастных ко взрыву, заявил глава региона.

Взрыв произошел 13 сентября. Во время проверки железнодорожных путей были обнаружены взрывные устройства. Одно из них сдетонировало.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бомба сработала на путях».