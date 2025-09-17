WSJ: борьба Трампа против фентанила привела к росту объемов ввоза кокаина в США

По данным The Wall Street Journal, борьба администрации Дональда Трампа против потребления фентанила в США привела к тому, что мексиканские наркокартели активизировали поставки кокаина.

По данным компании Millennium Health, потребление кокаина в западных штатах страны выросло на 154% с 2019 года, а в восточной части — на 19% за тот же период. В то же время, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, потребление фентанила в США начало сокращаться в середине 2023 года и с тех пор продолжает снижаться.

Пока власти США борются с мексиканскими наркобаронами, специализирующимися на поставках фентанила, их конкуренты, работающие с кокаином, наращивают трафик в США, что уже привело к падению цен на это вещество. WSJ сообщает, что основной путь кокаина из Колумбии в США пролегает через Эквадор, затем по морю на быстроходных лодках или мини-субмаринах транзитом с дозаправкой через Галапагосские острова и далее на западное побережье Мексики в район Акапулько. После этого мексиканские наркокартели переправляют кокаин через границу в США по суше через сеть налаженных каналов и подземных тоннелей. Так наркотик попадает в Калифорнию, Аризону и Нью-Мексико.

