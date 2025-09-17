Кремль: российская экономика не подвержена влиянию санкций

Европа ошибочно полагает, что санкционное давление может повлиять на политику России, считают в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не подвержена влиянию санкций.

«Они ошибочно полагают, что продолжение санкционной политики способно каким-то образом повлиять на позицию Российской Федерации,— сказал господин Песков на брифинге. — Россия, которая отстаивает свои национальные интересы, конечно же, не подвержена влиянию этих санкций, и последние три года это красноречиво продемонстрировали».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о «хорошем разговоре» с президентом США Дональдом Трампом об укреплении совместных усилий по увеличению экономического давления на Россию. Госпожа фон дер Ляйен также анонсировала скорую презентацию 19-го пакета антироссийских санкций, который будет нацелен на криптовалюты, банки и энергетику.

Еврокомиссия планировала представить 19-й пакет санкций против России 15 сентября. 16 сентября Politico сообщило, что принятие пакета было отложено из-за Венгрии и Словакии. Руководство ЕС пытается убедить эти страны снизить объемы закупок российской нефти.

Анастасия Домбицкая