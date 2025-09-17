Жителя Севастополя приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену
Севастопольский городской суд приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы за государственную измену. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Установлено, что мужчина 1980 года рождения через мессенджер Telegram был завербован спецслужбами украинских вооруженных сил. Он собирал и передавал секретную информацию.
Обвиняемый фотографировал места размещения кораблей Черноморского флота, а также дислокацию и перемещение вертолетов Росгвардии. Полученные снимки он отправлял представителю ВСУ и получал за это денежное вознаграждение.
Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники ФСБ России.
Помимо 14 лет колонии строгого режима, суд назначил осужденному штраф в размере 200 тыс. руб. и ограничение свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.