В Саратовской области возбудили дело по факту травмирования пассажира в ДТП

В Саратовской области следствие возбудило в отношении 23-летнего мужчины уголовное дело по факту ДТП в Петровском районе, в котором серьезно пострадала пассажир легковушки (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, дорожная авария произошла 7 июня этого года на автодороге «Петровск — Грачевка». Находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-2109» фигурант не справился с управлением и съехал в кювет, после чего машина опрокинулась.

Причиненные 36-летней женщине, пассажиру этого транспортного средства, травмы оценили как тяжкий вред здоровью — закрытая травма грудной клетки, пневмоторекс, множественные переломы лопаток, ключицы, ребер, позвонков. Водителю избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Павел Фролов