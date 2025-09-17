Новосибирская ПКО «Интел Коллект» планирует занять на бирже 500 млн рублей

Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций профессиональной коллекторской организации «Интел Коллект» серии БО-01 объемом 500 млн руб. Бумаги включены в третий уровень котировального списка. Об этом эмитент сообщил на сайте раскрытия корпоративной информации. Срок обращения бумаг пока не раскрывается.

«Эксперт РА» в июле присвоило ПКО «Интел Коллект» рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом. «Рейтинг обусловлен слабым риск-профилем отрасли, ограниченными рыночными позициями, приемлемой ликвидностью, адекватной долговой нагрузкой, высокой рентабельностью и удовлетворительной оценкой корпоративных рисков»,— отметили в рейтинговом агентстве.

ООО «ПКО "Интел Коллект"» создана в 2020 году в Новосибирске для обслуживания проблемной задолженности материнской микрофинансовой организации — ООО «МФК "Лайм-Займ"». Компания специализируется на досудебном и судебном взыскании, а также сопровождении исполнительного производства. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка организации составила 1 млрд руб., чистая прибыль — 247 млн руб.

Михаил Кичанов