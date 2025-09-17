Волгоградца оштрафовали на 450 тыс. за мошенничество при выкупе земли

В Волгоградской области суд вынес приговор в отношении 48-летнего жителя Камышина по уголовному делу о мошенничестве при выкупе земельного участка (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в 2019 году фигурант выкупил участок из муниципальной собственности за 34 тыс. руб., тогда как его рыночная стоимость составляла около 650 тыс. руб. Чтобы выкупить землю по такой цене, он предоставил ложные документы о наличии на ней жилого дома, которого там не было.

Фигурант полностью признал свою вину, возместил причиненный ущерб. По решению суда он получил штраф в 450 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов