Рябков заявил о саботаже договоренностей России и США по Украине

Россия и США продолжают поддерживать контакт по различным каналам, несмотря на серьезные препятствия на пути к реализации достигнутых договоренностей по Украине. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, после саммита президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске возник «мощный импульс» для продвижения к миру. Однако уже месяц «сторонники продолжения войны до последнего украинца» ежедневно занимаются «целенаправленным, скоординированным саботажем». Он считает, что «суть линии» по противодействию усилиям России и США формируется в Европе.

«Все это негативным образом влияет на умонастроения в Киеве», — добавил господин Рябков (цитата по ТАСС).