Нижегородская область получит 12 млн рублей на центр поддержки экспорта

Правительство РФ распределило между 75 регионами 1,5 млрд руб. на организацию работы центров поддержки экспорта. Нижегородская область получит из этой суммы 12,2 млн руб., сообщается на сайте федерального правительства 17 сентября 2025 года.

Финансирование выделят из резервного фонда правительства. Благодаря ему до конца года ожидается заключение экспортных контрактов с участием 1,1 тыс. малых и средних предприятий.

В Нижегородской области центр поддержки экспорта был создан в 2020 году. За 2024 год при его поддержке было заключено 72 экспортных контракта

Галина Шамберина