В Новороссийске почтили память защитников города

В Новороссийске на мемориальном комплексе «Малая земля» прошла ежегодная акция «Героев помним имена». Мероприятие традиционно посвящено перезахоронению останков советских солдат, найденных в ходе поисковых работ, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

За последний год поисковики обнаружили останки 21 защитника города. Их личности установить не удалось. Церемония прощания прошла с воинскими почестями, а останки по христианскому обряду захоронили на кладбище Кабахаха.

В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, поисковики Новороссийского центра поисковых работ, военнослужащие гарнизона, школьники и студенты, активисты молодежных движений. В этом году к акции присоединился глава Рязани Виталий Артемов.

Анна Гречко