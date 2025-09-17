Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске почтили память защитников города

В Новороссийске на мемориальном комплексе «Малая земля» прошла ежегодная акция «Героев помним имена». Мероприятие традиционно посвящено перезахоронению останков советских солдат, найденных в ходе поисковых работ, сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

Фото: Telegram-канал Андрея Кравченко

За последний год поисковики обнаружили останки 21 защитника города. Их личности установить не удалось. Церемония прощания прошла с воинскими почестями, а останки по христианскому обряду захоронили на кладбище Кабахаха.

В мероприятии приняли участие ветераны боевых действий, поисковики Новороссийского центра поисковых работ, военнослужащие гарнизона, школьники и студенты, активисты молодежных движений. В этом году к акции присоединился глава Рязани Виталий Артемов.

Анна Гречко

Новости компаний Все