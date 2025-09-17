SCMP: Си Цзиньпин может посетить США с ответным визитом в 2026 году

Председатель КНР Си Цзиньпин может посетить США с визитом в 2026 году. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники. Визит, скорее всего, будет носить ответный характер и произойдет после того, как президент США Дональд Трамп посетит Китай.

По данным SCMP, в настоящее время Китай и США находятся на «заключительной стадии» переговоров о государственном визите президента США Дональда Трампа в Пекин.

«В конечном счете решение, куда поехать и что делать в Китае, останется за президентом Трампом,— цитирует газета одного из собеседников. — Он, кажется, очень рад этому визиту лично, но он также должен прислушиваться к мнению своей команды».

Если поездка состоится, это будет первый визит американского лидера в Китай с 2017 года. По словам источников, визит Дональда Трампа в Китай откроет Си Цзиньпину возможность нанести ответный визит в США в следующем году.

Анастасия Домбицкая