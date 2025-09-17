Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турист из Московской области задержан в Анапе из-за конфликта с грабежом

В Анапе задержан 34-летний житель Московской области, подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел на набережной курорта. Во время конфликта подозреваемый выхватил из рук анапчанина телефон стоимостью более 15 тыс. руб. и бросил его в море.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одной из местных гостиниц. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), наказание по которой предусматривает лишение свободы до 7 лет.

На время следствия фигурант помещен под стражу.

Анна Гречко

Новости компаний Все