Турист из Московской области задержан в Анапе из-за конфликта с грабежом

В Анапе задержан 34-летний житель Московской области, подозреваемый в грабеже. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, инцидент произошел на набережной курорта. Во время конфликта подозреваемый выхватил из рук анапчанина телефон стоимостью более 15 тыс. руб. и бросил его в море.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его в одной из местных гостиниц. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж), наказание по которой предусматривает лишение свободы до 7 лет.

На время следствия фигурант помещен под стражу.

Анна Гречко