Два человека погибли в ДТП в Темрюкском районе

Водитель и пассажир погибли в аварии, произошедшей на территории Темрюкского района Краснодарского края. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

ДТП случилось около 17:30 мск. 53-летний водитель, управляя автомобилем марки «Урал», при повороте не уступил дорогу движущейся навстречу Skoda Karoq.

В результате аварии 39-летние водитель и пассажир иномарки скончались на месте от полученных травм до прибытия скорой медицинской помощи.

Алина Зорина