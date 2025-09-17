В Ярославской области будет единое приложение для оплаты парковки

В Ярославской области создание единого платного парковочного пространства предполагает, что на территории всех городов и округов региона будут действовать одни и те же правила, а также работать одно приложение. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Мы сделали единое решение на весь регион. У нас не будет 19 разных парковочных пространств. Людям не нужно будет скачивать 19 приложений и иметь 19 кошельков. И 19 разных правил и подходов. Будет единое парковочное пространство с едиными подходами, с единым кошельком»,— сказал господин Евраев.

Он рассказал, что приложение находится в разработке.

Напомним, что в регионе планируют создать 6 тыс. платных парковочных мест. В Ярославле проект уже стартовал.