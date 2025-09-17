Минобороны: диверсанты ВСУ пытались прорваться в Курскую область возле Теткино

Диверсанты ВСУ пытались прорваться в Курскую область в районе поселка Теткино, но были замечены и уничтожены подразделением российской группировки «Север» в Сумской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В сообщении ведомства сказано, что «воздушная разведка выявила врага», затем «расчеты взвода огневой поддержки нанесли точный удар» из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов «Утес».

В Минобороны утверждают, что ВСУ продолжают попытки «подобраться к российской территории, но безрезультатно». «В каждом таком накате полно наемников, — добавили в министерстве. — Которые нашли свой покой, так и не дойдя до русской земли».