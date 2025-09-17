Мэр Краснодара встретил пассажиров первого самолета, прилетевшего в Краснодар

Глава Краснодара Евгений Наумов встретил пассажиров первого самолета, прилетевшего в аэропорт Краснодара из Москвы. Гостей у трапа также приветствовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом мэр рассказал в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Первой с борта самолета сошла Ирина Задесенец, которой вручили подарки на память о полете. Всего прибыли 184 пассажира и экипаж воздушного судна.

«Уверен, Краснодар станет популярным направлением путешествий жителей самых разных регионов России и зарубежья. Всегда рады гостям!» — отметил Евгений Наумов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 17 сентября в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Самолет приземлился на территории аэропорта Краснодара в 10:16 мск. Время в полете составило 3 часа 36 минут.