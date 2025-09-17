В Московской федерации профсоюзов поддержали идею продлить отпуск до 35 дней

В Московской федерации профсоюзов (МФП) поддержали инициативу депутатов Госдумы об увеличении до 35 календарных дней продолжительности оплачиваемого отпуска. Замглавы МФП Сергей Чиннов считает, что это становится актуально с учетом тенденции увеличения продолжительности рабочего времени.

«Пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию, — заявил господин Чиннов ТАСС. — Люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов».

Он добавил, что идея об увеличении отпуска не нова, и помимо этого «профсоюзы выступают за переход на четырехдневную рабочую неделю». В МФП считают это профилактикой профессиональных заболеваний и способом повысить производительность труда.

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Николай Новичков сообщал, что готовится с коллегами внести законопроект об увеличении отпуска с 28 до 35 дней. Он полагает, что это важно как для работников предпенсионного возраста, так и для молодых сотрудников.