Губернатор Кубани встретил пассажиров первого регулярного рейса в Краснодар

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев встретил пассажиров первого рейса в Краснодар из Москвы после возобновления работы аэропорта города. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Более трех лет в крае работал только аэропорт в Сочи, этим летом открылся в Геленджике, а теперь полеты возобновились и в краевой столице. Благодарен за это решение Президенту, Правительству страны и Росавиации»,— заявил Вениамин Кондратьев.

По его словам, в расписании аэропорта появились направления в Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань и Новосибирск. Сегодня начинается и международное сообщение — первый рейс в Турцию. Позже возобновят полеты в Армению, Грузию, ОАЭ и Узбекистан.

Губернатор также отметил, что это важное событие для всего региона, но прежде всего для Краснодара, который является экономическим центром юга России. Возобновление полетов в краевую столицу упростит логистику и сократит время в пути. Сейчас железнодорожным транспортом в Краснодарском крае пользуются около 13 млн пассажиров в год, часть потока возьмет на себя аэропорт города.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что утром 17 сентября в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Самолет приземлился на территории аэропорта Краснодара в 10:16 мск.

Алина Зорина