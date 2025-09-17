В Сочи удалили полуметровую опухоль щитовидной железы

Хирурги Онкологического диспансера №2 в Сочи удалили пациентке опухоль щитовидной железы длиной полметра и весом свыше полукилограмма. Об этом рассказал в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Филиппов Фото: Евгений Филиппов

Пациентка знала, что у нее многоузловой зоб, но долго откладывала операцию. Из-за этого новообразование значительно увеличилось и начало сжимать трахею и пищевод, распространившись в близлежащие области.

Врачи сочинского онкологического центра смогли убедить женщину в том, что операция необходима и безопасна.

Специалисты отметили, что операция была очень редкой, если не уникальной. Обычно удаление щитовидной железы не вызывает трудностей у опытных врачей, но в этом случае опухоль обвила соседние органы и срослась с ними, что потребовало от медиков высокого профессионализма и больших усилий.

Операция прошла успешно, и пациентку уже выписали. Она чувствует себя удовлетворительно.

Мария Удовик