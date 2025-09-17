В КБР требуют 52,6 млн рублей с арбитражного управляющего МУП «Благострой»

Конкурсный управляющий МУП «Благострой» из Кабардино-Балкарии подал в суд иск о взыскании 52,6 млн руб. убытков с арбитражного управляющего Мухарбека Нырова и администрации села Аргудан. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Ответчиками по делу выступают арбитражный управляющий Мухарбек Ныров, состоящий в Ассоциации антикризисных управляющих, и МКУ «Местная Администрация с.п. Аргудан». Мухарбек Ныров являлся конкурсным управляющим организации с 24 января 2021 года по 15 декабря 2023 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», МУП «Благострой» зарегистрирован в 2017 году в с. Аргудан (КБР). Основной вид деятельности — забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Уставный капитал общества — 5,2 млн руб. Головная компания — МКУ Местная администрация с. п. Аргудан.

С заявлением в суд о признании МУП «Благострой» банкротом обратилось Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и электрификации (АО «Каббалкэнерго») в декабре 2019 года. Сумма задолженности перед организацией составила 5,6 млн руб.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики 8 февраля 2021 года признал МУП «Благострой» несостоятельным и открыл конкурсное производство. Предприятие зарегистрировано в селе Аргудан Лескенского района.

В сентябре 2024 года суд назначил нового конкурсного управляющего — Аслана Амшукова, который является членом Союза СРО АУ «Стратегия». Именно он обратился в суд с требованием о солидарном взыскании убытков.

Тат Гаспарян