Лавров: европейцам нечего делать за столом переговоров по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что европейцам «нечего делать» за столом переговоров по Украине из-за их позиции относительно кризиса. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства сказал на посольском «круглом столе» по Украине.

«Европа явно пытается достаточно беспардонно "отвоевать" себе место за столом переговоров. Хотя с позиции, которую она исповедует, с позиции реваншизма, нанесения России стратегического поражения, за столом переговоров, конечно, делать нечего»,— сказал глава внешнеполитического ведомства.

Господин Лавров также отметил, что Киев и Европа пытаются убедить президента США Дональда Трампа отказаться от миротворческих усилий по Украине и сорвать мирный процесс. По словам главы российского внешнеполитического ведомства, цель европейцев состоит в том, чтобы вынудить президента США «вернуться к конфронтации с Россией».

Анастасия Домбицкая