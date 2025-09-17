Эстония в октябре начнет продавать брошенные у границы с Россией машины

Департамент транспорта Эстонии в октябре приступит к эвакуации автомобилей, оставленных на стоянке у контрольно-пропускного пункта «Койдула» на границе с Россией. Далее машины будут проданы с аукциона, сообщает ERR.

Ведомство заключило договор с компанией Svenai, которая будет перевозить автомобили на платную стоянку в 44 км от границы. Владельцы транспортных средств с весны получают уведомления о необходимости забрать свои машины. Если автомобиль остается невостребованным более 30 дней после первого предупреждения, департамент направляет повторное уведомление и далее приступает к реализации имущества. Владелец может забрать автомобиль, вовремя оплатив расходы на его транспортировку и хранение на штрафстоянке.

Право на эвакуацию автомобилей закреплено в обновленном законе о дорожном движении, вступившем в силу с 1 января. По данным департамента, количество брошенных машин на стоянке снизилось с 52 в начале августа до 39 к концу месяца.