В августе на Кубани выдали ипотек на 14,4 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро зафиксировало в августе 2025 года выдачу 86,6 тыс. ипотечных кредитов на 377 млрд руб., что на 6% больше по объему и практически сопоставимо по числу сделок с августом прошлого года. Средний размер займа вырос до 4,36 млн руб., срок сократился до 21 года 9 месяцев. На Кубани в августе выдали ипотек н 14,4 млрд руб.

К июлю количество и объем выдач по стране увеличились на 5%, при этом средний размер кредита остался на уровне 4,37 млн руб. Всего с начала года банки оформили 516 тыс. ипотек на 2,23 трлн руб., что на 40% меньше по числу сделок и на 38% меньше по объему, чем за аналогичный период 2024 года.

На первичное жилье в августе пришлось 41% сделок и 55% объема: средний размер кредита составил 5,66 млн руб., срок — 26 лет 6 месяцев. На вторичном рынке показатель был равен 3,31 млн руб. при сроке 19 лет 7 месяцев. Полная стоимость кредита снизилась до 19,8% против 21% месяцем ранее.

Лидерами по объему ипотечного кредитования стали Москва (47,5 млрд руб.), Московская область (30,9 млрд руб.), Санкт-Петербург (22 млрд руб.), Краснодарский край (14,4 млрд руб.) и Татарстан (13,3 млрд руб.). Самые крупные займы брали жители Москвы — в среднем 6,9 млн руб., самые длительные сроки кредитования фиксировались в Крыму — 25 лет 2 месяца.

Вячеслав Рыжков