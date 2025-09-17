Площадь пожара на полигоне ТКО в Новороссийске сократилась до 300 «квадратов»

Площадь возгорания на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 300 кв. м. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610 Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610

По состоянию на 10:00 мск 17 сентября специалисты выполнили более 1,2 тыс. рейсов, отсыпали более 12,1 тыс. куб. м грунта. В работах по тушению огня задействовано восемь единиц техники, в том числе водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаватор.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что полигон ТКО в Новороссийске может получить новые технологии переработки отходов. По словам главы города Андрея Кравченко, это позволит снизить нагрузку на свалку и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Алина Зорина