На Яковлевском круге в Ярославле ограничат движение
В Ярославле 27 сентября введут ограничения движения транспорта по Яковлевскому кругу. Приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.
Фото: Яндекс. Карты
Движение будет ограничено на участке улицы 3-й Яковлевской с 10 до 13 часов в связи с проведением крестного хода по Заволжскому району в день Крестовоздвижения. ГИБДД рекомендовано обеспечить контроль за проведением мероприятия.
Фото: Приложение к приказу