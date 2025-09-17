Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Яковлевском круге в Ярославле ограничат движение

В Ярославле 27 сентября введут ограничения движения транспорта по Яковлевскому кругу. Приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Виноградов.

Фото: Яндекс. Карты

Движение будет ограничено на участке улицы 3-й Яковлевской с 10 до 13 часов в связи с проведением крестного хода по Заволжскому району в день Крестовоздвижения. ГИБДД рекомендовано обеспечить контроль за проведением мероприятия.

Фото: Приложение к приказу

Алла Чижова

