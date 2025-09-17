Из Краснодара вылетел первый регулярный рейс в Москву

Первый регулярный рейс вылетел из Краснодара в Москву. Информация об этом содержится на сайте авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самолет «Аэрофлота» вылетел из Краснодара в 11:40 мск. Планируемое время прибытия SU-1257 в аэропорт Шереметьево — 15:25 мск.

Как сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» с места событий, регистрацию на рейс завершили за час до вылета борта. Всего зарегистрировано 179 пассажиров.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Он прилетел с небольшим опережением графика.

Алина Зорина