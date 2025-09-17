Молочно-сыродельный завод «Прохладненский» признан банкротом в КБР

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики признал банкротом Сельскохозяйственный потребительский кооператив Молочно-сыродельный завод «Прохладненский». Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Конкурсное производство открыто на шесть месяцев — до 15 марта 2026 года. Конкурсным управляющим предприятия назначена Мадина Ворокова, член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». До 15 марта 2026 года она должна представить отчет по итогам процедуры и протокол собрания кредиторов.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», Сельскохозяйственный потребительский кооператив Молочно-сыродельный завод «Прохладненский» зарегистрирован в 2007 году в г. Прохладный (КБР). Основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Уставный капитал общества — 60 тыс. руб.

Суд удовлетворил заявление местной администрации городского округа Прохладный о признании завода несостоятельным. Требования администрации включены в реестр кредиторов третьей очереди. Основной долг составляет 7,77 млн руб., пени — 4,2 млн руб. Штрафные санкции будут погашаться после выплаты основной суммы задолженности.

Дополнительные требования администрации на 5,64 млн руб. выделены в отдельное производство. Этот спор рассмотрят 16 апреля 2025 года в арбитражном суде КБР в Нальчике.

Тат Гаспарян