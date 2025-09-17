Площадь пожара на полигоне в Новороссийске сократилась до 300 «квадратов»

Площадь возгорания на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО) в Новороссийске снизилась до 300 кв. м. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова

По состоянию на 10:00 17 сентября проведено более 1,2 тыс. рейсов и отсыпано свыше 12,1 тыс. куб. м грунта. В тушении задействованы восемь единиц спецтехники, среди которых водовозки, самосвалы, бульдозеры и экскаватор.

Возгорание на полигоне произошло утром 6 сентября. Ранее сообщалось, что из-за ЧС возможны перебои с вывозом мусора из города. Временно отходы направляют на полигон в Темрюкском районе, что увеличивает время транспортировки. Южный региональный оператор и министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края прилагают усилия для нормализации ситуации.

Какписал «Ъ-Новороссийск», владелец полигона «Терра-Н» оспаривает в арбитражном суде Краснодарского края иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора на 3,2 млн руб.

Анна Гречко