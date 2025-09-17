Стало известно время полета первого рейса в Краснодар

Первый рейс из Москвы в Краснодар длился 3 часа 36 минут. Самолет вылетел 17 сентября в 06:40 мск и приземлился на территории аэровокзального комплекса краевой столицы около 10:16 мск.

Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Он прилетел с небольшим опережением графика. Загрузка рейса составила практически 100%.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. По данным Минтранса России, межведомственная рабочая группа проработала вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов.