Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Стало известно время полета первого рейса в Краснодар

Первый рейс из Москвы в Краснодар длился 3 часа 36 минут. Самолет вылетел 17 сентября в 06:40 мск и приземлился на территории аэровокзального комплекса краевой столицы около 10:16 мск.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Он прилетел с небольшим опережением графика. Загрузка рейса составила практически 100%.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. По данным Минтранса России, межведомственная рабочая группа проработала вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов.

