Комитет Госдумы одобрил проект об использовании наркотиков для тренировки собак

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект, позволяющий правоохранительным органам использовать наркотические средства и психотропные вещества для тренировок служебных собак. Это следует из заключения комитета, на которое ссылается ТАСС.

В комитете назвали проект закона «актуальным» и отметили, что он «повысит результативность поиска и выявления» служебными собаками запрещенных веществ. Это направлено на противодействие их незаконному обороту и медицинскому потреблению, подчеркивается в заключении.

В августе правительственная комиссия одобрила законопроект, позволяющий МВД, ФСБ и ФТС приобретать наркотики без лицензии для тренировки служебных собак. Сейчас для тренировки служебных собак используют имитаторы наркотиков, что затрудняет их идентификацию, считают авторы инициативы. В том же месяце правительство предложило упростить покупку наркотиков для тренировки служебных собак.