На Ставрополье женщина погибла в ДТП с автоманипулятором

В Шпаковском округе Ставропольского края скончалась 39-летняя водитель автомобиля «Сузуки». Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Ставропольскому краю

По предварительным данным, 17 сентября около 17:15 на 1 км дороги «Северный обход г. Ставрополя» 62-летний водитель автомашины-манипулятора «Рено» выехал на встречную полосу, из-за чего произошло столкновение с автомобилем «Сузуки».

В результате столкновения женщина-водитель 1986 г.р. скончалась на месте до приезда скорой помощи.

По данному факту проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Валентина Любашенко