Duty Free на территории аэропорта Краснодар откроется через две недели

Через две недели на территории аэровокзального комплекса Краснодара, возобновившего работу спустя 3,5 года, откроется Duty Free. Об этом рассказал генеральный директор авиагавани Дмитрий Кириченко.

Сегодня утром, около 10:16, в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Он прилетел с небольшим опережением графика. Загрузка рейса авиакомпании «Аэрофлот» составила практически 100%.

Дмитрий Кириченко также рассказал, что аэропорт Краснодара может перейти на круглосуточный режим работы с 2026 года. Первое время авиагавань будет принимать и отправлять рейсы с 09:00 до 19:00 мск. Он отметил, что терминал планирует обслужить не менее 500 тыс. пассажиров до конца 2025 года.

Алина Зорина