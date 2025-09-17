Татарстану возместят 45,3 млрд рублей, потраченных на модернизацию ОЭЗ «Алабуга»

Правительство РФ увеличит сумму, возмещенную Татарстану за модернизацию и реконструкцию индустриального парка ОЭЗ «Алабуга». Сумма вырастет с 13,9 млрд руб. до 45,3 млрд руб. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сумма возмещенных затрат увеличится на 31,4 млрд руб. Однако сумма субсидий для индустриального парка «Этилен-600» — совместного проекта «Алабуги» и «Нижнекамскнефтехима» — снизится с 11,6 млрд до 2 млрд руб.

Цель «Этилен 600» — размещение производства средней и малотоннажной химии, переработка нефтехимического сырья, производство глубоких переделов нефтехимической продукции. В индустриальном парке планируется развивать производства в сфере медицины, строительства, ЖКХ и других отраслей.

Ранее сообщалось, что Татарстан направит 3,7 млрд руб. на строительство индустриального парка в особой экономической зоне «Алабуга»

Марк Халитов