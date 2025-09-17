В Ростове медианная стоимость аренды выросла до 33 тысяч рублей в августе

Предложение долгосрочной аренды квартир сократилось в семи из восьми районов Ростова-на-Дону в августе 2025 года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы «Яндекс Аренда».

По информации аналитиков, экспозиция сдаваемого жилья уменьшилась от 4,3% в Советском районе до 16,6% в Пролетарском. Медианная стоимость долгосрочной аренды по итогам месяца составила 33 тыс. руб., что на 9,1% больше предыдущего периода.

Самые доступные районы для съема жилья — Советский с медианной стоимостью 26,7 тысячи рублей, Первомайский — 28 тыс. руб. и Октябрьский — 30 тыс. руб. Наиболее дорогим остается Кировский район с медианной ставкой 43,6 тыс. руб.

Специалисты поясняют: «Количество просмотров объявлений о сдаче недвижимости за месяц увеличилось на 61,1%. Повышенная активность на рынке привела к росту медианных ставок в большинстве районов города. Сильнее всего стоимость выросла в Железнодорожном районе — на 10,8% до 31,8 тыс. руб., в Кировском — на 8,9% до 43,6 тыс. руб. и в Советском — на 5,7% до 26,7 тыс. руб.».

Увеличение медианной стоимости эксперты связывают с заметным сокращением количества наиболее бюджетных квартир в высокий сезон.

Валентина Любашенко