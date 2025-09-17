На Дону арестовали создателя Telegram-канала по продаже данных абонентов

В Ростовской области под стражу поместили создателя и администратора Telegram-канала, через который продавалась информация о биллинговых соединениях абонентов и их местонахождении. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники установили, что имеющий двойное гражданство житель Санкт-Петербурга, являясь сотрудником одного из федеральных операторов сотовой связи, в Telegram передавал сторонним лицам сведения о местоположении абонентских номеров связи и детализации телефонных переговоров в отношении конкретных лиц.

В отношении петербуржца возбуждено 4 уголовных дела по ч. 3 ст. 272 УК России «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Проводится проверка его возможной причастности к еще 80 эпизодам противоправной деятельности.

Наталья Белоштейн