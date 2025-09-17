Пешеходные настилы нового типа начали использовать на Северной железной дороге

На Северной железной дороге началась эксплуатация пешеходных и переездных настилов нового типа. Они смонтированы на пешеходном переходе на станции Ярославль-Главный и на железнодорожном переезде Грязовецкой дистанции пути в Вологодской области на участках с интенсивным движением — 120-150 поездов в сутки.

Конструкции являются модульными, производятся из резинополимера отечественным предприятием, показали себя как прочные, износостойкие и простые в ремонте. Гарантийный срок эксплуатации конструкции из резинополимера составляет 7 лет, по заявленным техническим характеристикам покрытие может служить без замены более 25 лет. Конструкция антивандальная, надежно защищена от внешнего воздействия. Настилы не выделяют вредных веществ и подлежат вторичной переработке.

Процесс монтажа инновационного материала также упрощен и позволяет сократить трудозатраты: вместо четырех монтеров пути с ним справляются двое.

Производственные испытания пешеходных и переездных настилов нового типа вели в течение полутора лет. Конструкции подтвердили заявленные технические характеристики, и рекомендованы для использования на всей сети железных дорог России.

