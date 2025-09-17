Канцлер ФРГ Мерц: Россия хочет «коварным путем» дестабилизировать Европу

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал предполагаемое нарушение Россией воздушного пространства Польши актом российской кампании по саботажу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Россия хочет коварным путем дестабилизировать наши свободные общества»,— сказал Фридрих Мерц, выступая в нижней палате Бундестага (цитата по Reuters).

Канцлер ФРГ также заявил, что мирное соглашение на Украине не может быть достигнуто за счет политического суверенитета и территориальной целостности страны. «Навязанный мир, мир без свободы, побудит (президента РФ Владимира. — "Ъ") Путина искать свою следующую цель»,— сказал он.

Налет беспилотников на Польшу произошел 10 сентября. Власти республики обвинили в этом российские власти. В ответ Польша подняла в небо истребители из-за угрозы БПЛА и обратилась к НАТО с запросом на активацию 4-й статьи Североатлантического договора. 13 сентября руководство НАТО запустило операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал инцидент с беспилотниками в Польше провокацией.

Подробнее — в материале «Ъ» «НАТО тревожат чужие дроны».

Анастасия Домбицкая