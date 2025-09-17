Лесничий из Дагестана покрывал незаконную вырубку леса на 125 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении участкового лесничего Новоромановского участкового лесничества. Сотрудника ГКУ «Кизлярское лесничество» подозревают в халатности и служебном подлоге. Сумма ущерба составила свыше 125 млн руб., сообщает Следственное управление СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Дело возбудил Кизлярский межрайонный следственный отдел по материалам регионального УФСБ. Лесничего обвиняют по частям 1.1 статьи 293 и части 2 статьи 292 Уголовного кодекса.

По версии следствия, с января по май 2025 года подозреваемый не препятствовал местному жителю незаконно вырубать лес. При этом лесничий составлял акты патрулирования, в которых указывал ложную информацию об отсутствии нарушений лесного законодательства на вверенной ему территории.

Следователи проводят комплекс мероприятий для закрепления доказательной базы по уголовному делу.

Тат Гаспарян