Пять населенных пунктов под Анапой останутся без света

«Россети Кубани» проведут плановые работы на энергосетях 17 сентября, в результате которых пять населенных пунктов Анапского района временно останутся без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отключения затронут станицу Гостагаевскую и садоводческие товарищества «Строитель» и «Дружба» с 09:00 до 17:00. В указанные часы без электричества останутся улицы Молодежная и Новая в хуторе Чекон.

В станице Анапская энергоснабжение прекратят на улицах Трудовая и Шевченко с 12:00 до 17:00. Село Супсех останется без света с утра до вечера — отключения коснутся улиц Николаевская, Есенина, Родниковая, Воскресенская, Майская и переулка Воскресенский.

За дополнительной информацией жители могут обращаться на горячую линию «Россети» по номеру: 8-800-220-02-20 или в Анапские районные электросети по телефону: 8-86133-3-03-22.

Анна Гречко