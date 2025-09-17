В Ставрополе 303 многодетные семьи получили удостоверения нового образца. Об этом сообщила пресс-служба комитета труда и социальной защиты города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По информации ведомства, в 2024 году в России законодательно закрепили и уточнили понятие многодетной семьи, после чего ввели унифицированную форму удостоверений. Документ можно получить в электронном формате с QR-кодом или на бумаге — оба варианта имеют одинаковую юридическую силу.

«На сегодняшний день почти пять тыс. многодетных семей получили подтверждение своего статуса в виде QR-кода и доступ к соответствующим льготам, в том числе 303 семьи имеют и бумажную версию удостоверения нового образца»,— рассказал глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Чиновник пояснил, что многодетным семьям в России предоставляются четыре вида пособий и компенсаций, которые частично финансируются из городского бюджета. Ежемесячные выплаты в 2025 году получили почти 5,5 тыс. семей с тремя и более детьми. Общая сумма этих выплат составила более 134 млн руб.

«Также ежегодно выплачивается денежная компенсация для подготовки детей из многодетных семей к школе. В этом году её получили более 3,5 тыс. семей. Общее количество детей школьного возраста, охваченных программой, превысило 6,7 тыс. человек. Сумма выплат по данной компенсации составила свыше 40,8 млн руб.»,— уточнил глава города.

Валентина Любашенко