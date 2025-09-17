В Ярославской области уничтожили очаги произрастания наркокультур

В Ярославской области полицейские обнаружили три очага произрастания наркокультур общей площадью 239 кв. м. Об этом сообщили в управлении МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правоохранители выявили очаги в Даниловском, Любимском и Борисоглебском округах и уничтожили их. Мероприятия были проведены в рамках операции «Мак-2025».

Всего в ходе операции, проводимой с июля по август 2025 года, было изъято 610 граммов наркотиков растительного происхождения, 193 наркосодержащих растения и их частей, а также 78 граммов синтетических наркотических средств. Уголовные дела возбудили в отношении 18 жителей региона, 19 человек привлекли к административной ответственности.

Алла Чижова