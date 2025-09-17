В Севастополе главу транспортной компании обвиняют в сокрытии 8,1 млн рублей

Прокуратура Севастополя направила в суд уголовное дело директора транспортной компании, который скрыл от налоговой службы более 8,1 млн руб. через расчеты с контрагентами и отсрочку платежей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Севастополя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Гагаринского района утвердила обвинительное заключение в отношении руководителя севастопольской организации, работающей в сфере автомобильных грузоперевозок. Он обвиняется по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, совершенное в крупном размере).

Следствие установило, что обвиняемый знал о крупной задолженности своего предприятия по налогам и страховым взносам. С января по июнь 2024 года он проводил расчеты с кредиторами через счета другой фирмы и задержал поступление денег от продажи грузового автомобиля своей компании.

Алина Зорина