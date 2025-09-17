В Ярославле установку памятника Труфанову перенесли из-за позиции родственников

В Ярославле отказались от установки памятника Николаю Труфанову на одноименной улице в 2025 году. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка.

Фото: Алла Чижова

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что проект вошел в число инициативных проектов, которые поддержала мэрия Ярославля. Стелу с бюстом хотели поставить во дворе дома №6к3. Однако теперь власти готовят постановление об отказе от реализации проекта.

«При реализации проекта появилось весомое суждение, связанное с необходимостью доработки масштаба этого проекта и места реализации. Включились в обсуждение родственники нашего героя, по результатам дополнительного общественного обсуждения сформировалось мнение о том, что на сегодняшний день лучше от этого проекта воздержаться и подготовиться к его реализации, может быть, дополнительно»,— сказал первый заммэра Вячеслав Гаврилов.

Николай Труфанов — полководец Великой Отечественной войны, генерал-полковник. В июле 1942 года принял командование 51-й армией, защищавшей Сталинград. За успешный разгром Котельниковско-Тормосинской группировки противника одним из первых получил орден Кутузова первой степени. В дальнейшем под его командованием войска отличились в Курской битве, при освобождении Харькова, в боях за Белоруссию. Победу Труфанов встретил в Берлине.

Алла Чижова