В Кировском округе два подростка пострадали в ДТП с питбайком

В станице Советской Кировского округа 16 сентября произошло столкновение автомобиля Hyundai с питбайком, в результате которого тяжелые травмы получили двое подростков — 15-летний водитель мотоцикла и 14-летняя пассажирка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Авария произошла около 18:20 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог. По предварительным данным, 29-летний водитель Hyundai не уступил дорогу питбайку под управлением несовершеннолетнего.

Серьезные травмы получила 14-летняя девочка — местная жительница, которая ехала без шлема. У нее диагностирована открытая черепно-мозговая травма, за ее жизнь борются медики. Водитель автомобиля также пострадал.

Автоинспекторы установили, что 29-летний мужчина, местный житель, на момент происшествия был трезв и ранее не являлся злостным нарушителем правил дорожного движения. Подросток управлял питбайком без водительских прав, транспортное средство принадлежит его отцу.

Полиция выясняет детальные обстоятельства ДТП и проводит правовую оценку родительского контроля за несовершеннолетним, управлявшим мотоциклом.

12 сентября в Михайловске произошла аналогичная авария. Трое подростков на питбайках столкнулись с бетономешалкой. Один погиб, двое получили серьёзные травмы. Несовершеннолетние не имели прав и не уступили дорогу бетоновозу. Пострадавшие находятся в больнице Ставрополя.

В России за шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 288 ДТП с подростками на мототехнике, в результате 10 погибших и 235 травмированных. В Ставропольском крае усилен контроль за использованием мототранспорта несовершеннолетними и ведется работа по профилактике.

Станислав Маслаков