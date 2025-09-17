Первые кадры открытого аэропорта Краснодар

Сегодня, 17 сентября, аэропорт Краснодар возобновил работу после трехлетнего перерыва. Как передает корреспондент «Ъ-Кубань», первых пассажиров встречают казачьими песнями.

«Летное поле аэропорта готово к приемке первого рейса. Здесь дежурит специальная техника, в частности пожарные машины»,— рассказывает корреспондент Дмитрий Михеенко.

Первый самолет прибудет из Москвы ориентировочно в 10:03, а затем этот же борт отправится обратно в столицу. После обеда запланирован вылет в Стамбул, регистрация пассажиров на этот рейс уже началась.

Лия Пацан