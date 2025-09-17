В Ростовской области внедряют единую сеть Wi-Fi в городском транспорте

В Ростовской области в пилотном режиме заработал бесплатный Wi-Fi с автоматическим переподключением между разными видами транспорта и инфраструктурными объектами. Об этом сообщила министр транспорта региона Алена Беликова в Тelegram-канале.

По словам министра, тестирование беспроводной сети прошло на привокзальной площади и железнодорожной станции «Ростов-Главный», автобусной остановке №3, в электропоезде и электробусах Таганрога.

«Уникальность системы заключается в том, что подключение бесшовное, то есть при смене вида транспорта (или места дислокации: остановка, вокзал и т.д.) не нужно будет заново подключаться, телефон сделает это за вас», — пояснила госпожа Беликова.

Чиновница сообщила, что интернет функционирует исправно даже при сбоях мобильных сетей. Дополнительно создана мультимедийная платформа, которая работает без доступа к глобальной сети.

«Сейчас пользователи могут найти сигнал RostovRegion-WiFi. Ведомство изучает возможности полноценного внедрения технологии на других объектах региона. В планах сделать так, чтобы Wi-Fi был на всех остановках, автобусах (электробусах), трамваях, электричках и вокзалах»,— уточнила министр.

Валентина Любашенко