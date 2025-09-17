В Новороссийске раскрыли схему фиктивных браков для легализации приезжих

УФСБ России по Краснодарскому краю пресекло деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной миграцией через фиктивные браки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственным отделом краевого управления ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении троих участников преступной группы по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

По данным следствия, граждане России и одной из стран СНГ подыскивали иностранцев, заинтересованных в получении гражданства РФ. Заключение фиктивных браков давало им возможность легализации и длительного пребывания на территории России.

Следственные действия продолжаются.

Анна Гречко