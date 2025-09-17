Циклон принесет в Петербург кратковременные дожди и сильный ветер

Южная периферия североатлантического циклона, выходящего на север Скандинавии, сформирует синоптическую ситуацию в Петербурге 17 сентября. В городе будет стоять облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 17-19 градусов. Такое значение выше климатической нормы на 1-2 градуса. Порывистый ветер будет дуть с юго-запада со скоростью до 9 м/с. Атмосферное давление чуть подрастет и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что погода в мегаполисе начала ухудшаться 15 сентября под влиянием атмосферного фронта с западного направления.

Андрей Маркелов