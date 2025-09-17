ХК «Сочи» проиграл «Торпедо»

Хоккейный клуб «Сочи» принимал на своем льду «Торпедо» из Нижнего Новгорода в матче пятого тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 0:3.

Фото: ХК «Сочи» Фото: ХК «Сочи»

В первом периоде ни одной из команд не удалось забить. «Леопарды» владели преимуществом и перебросали соперника 18–3. Голкипер нижегородцев Иван Кульбаков раз за разом выручал своих партнеров. Но, как это нередко бывает, счет открыла другая команда. На исходе второй двадцатиминутки отличился нападающий «Торпедо» Никита Шавин.

Развязка наступила на последних минутах третьего периода, когда гости укрепили свое преимущество. Сергей Гончарук отправил вторую шайбу в ворота сочинцев, а Егор Виноградов за две минуты до конца поставил точку в этом противостоянии. В итоге поражение «Сочи» со счетом 0:3.

После пяти матчей «леопарды» имеют в активе пять очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Владимира Крикунова встретятся 22 сентября в Ярославле с местным «Локомотивом». Будущий соперник с семью очками идет на третьем месте в Западной конференции.

Евгений Леонтьев