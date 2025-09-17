На Ставрополье определили подрядчика для капремонта 9 домов за 60 млн рублей

В Ставропольском крае подрядчиком для ремонта девяти многоквартирных домов выбрана компания «КрайСтрой». Ей предстоит отремонтировать 9 домов в Кочубеевском округе, и 2 — в Ставрополе. Общая стоимость работ превышает 60 млн руб., сообщили в региональном фонде капремонта.

Фото: Фонд капитального ремонта Ставропольского края

В задачи «КрайСтрой» входит обновление пяти крыш, четырех фасадов, одного фундамента и девяти инженерных систем. Компания «КрайСтрой» обязана по закону предоставить пятилетнюю гарантию на выполненные работы. В случае обнаружения дефектов подрядчик их устранит за свой счет.

При этом в фонде отметили, что большинство проблем связаны не с качеством ремонта, а с неправильной эксплуатацией зданий — засорением стоков, перегрузкой сетей и отсутствием должного обслуживания. В таких случаях управляющие компании зачастую перекладывают вину на «плохой ремонт», хотя ответственность за исправление эксплуатационных дефектов по закону лежит на них.

По словам гендиректора краевого фонда капитального ремонта Павла Корниенко, подрядчики отвечают за надежность конструкций, а содержание домов — зона ответственности управляющих организаций.

Ранее в регионе фиксировались случаи ответственности подрядчиков за нарушение сроков капитального ремонта, суммы штрафов доходили до нескольких млн рублей. Также в крае прошли широкие обсуждения по вопросам контроля исполнения работ и ответственности региональных и муниципальных чиновников.

Станислав Маслаков